Москва, , 13:35 — REGNUM Требования Киева распустить Донецкую и Луганскую Народные Республики оказались неожиданными для Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля отметил, что «новые вводные» Украины аналогичным образом были восприняты и Фракцией, и Германией.

«Они весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что пока сложно сказать, означает ли такой шаг «отход от Минских соглашений, от минского плана действий». По его словам, пока непонятно, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств, от ранее поставленных подписей.

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Напомним, 15 октября пресс-секретарь представителя Украины на минских переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер написала в Facebook, что выполнение Киевом политического блока Минских соглашений возможно только при соблюдении ряда условий. В их числе — «роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины».

По мнению председателя временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, подобные требования является лишь «попыткой выиграть время» со стороны Киева, поскольку их выполнение «заведомо неприемлемо».

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