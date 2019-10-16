Москва, , 13:40 — REGNUM В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом 16 октября рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это сильно преувеличено, что было некачественное исполнение гимна. Конечно, это не исполнение в составе Большого симфонического оркестра, но тем не менее эмиратская сторона и саудовская сторона — они очень старались и действительно подчеркнуто и по-доброму принимали президента», — заявил Песков.

Также он подчеркнул, что к огрехам в исполнении гимна России в данном случае нужно отнестись с пониманием, так как гипертрофированная реакция тут будет неуместна.

Кроме этого, он отметил, что было видно, что президента России принимали на высоком уровне, что атмосфера во время визита была благожелательной, а переговоры — конструктивными.

«Поэтому здесь нужно к этому относиться с пониманием и спокойно», — заключил Дмитрий Песков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе церемонии торжественной встречи президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абделем Азизом аль Саудом придворный оркестр саудитов не смог без фальши исполнить мелодию государственного гимна России.