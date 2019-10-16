Санкт-Петербург, , 13:27 — REGNUM Спикер петербургского Законодательного собрания, главный единоросс в регионе Вячеслав Макаров выступил за возвращение смертной казни в России. Так он прокомментировал трагическую историю с убийством маленькой девочки в Саратове, передает корреспондент ИА REGNUM.

Съемки фильма «Союз спасения» в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«Я уже много лет высказываю свою точку зрения на необходимость введения смертной казни. У меня на той же улице Разночинной нечеловек порвал, разорвал маленькую девочку, которая возвращалась из школы — много лет назад», — сказал Макаров, имея в виду Петроградский район, откуда он избирается в Заксобрание.

«Эта ситуация заставляет над этим задуматься. Это нелюди. Преступления против детства, материнства, зверские преступления, конечно, безусловно, должны наказываться высшей мерой наказания. Это моя точка зрения, я ее много лет высказываю и от нее не ухожу. Есть преступления, которым абсолютно нет оправдания», — добавил парламентарий.

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Напомним, 12 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос отмены моратория на смертную казнь в Кремле не обсуждается.

Ранее на странице Госдумы России в социальной сети «ВКонтакте» был размещен опрос об отношении граждан к смертной казни. В нем приняли участие свыше 100 тыс. человек, 80% респондентов положительно отнеслись к отмене моратория на смертную казнь.

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