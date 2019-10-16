Екатеринбург, 16 октября 2019, 13:36 — REGNUM В Екатеринбурге состоялось открытие международной выставки «Дорога-2019». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе правительства Россиии сообщили о том, что 16 октября состоится рабочий визит на Урал премьер-министра Дмитрия Медведева. В планах главы правительства было указано посещение международной выставки «Дорога-2019».
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