Екатеринбург, , 13:36 — REGNUM В Екатеринбурге состоялось открытие международной выставки «Дорога-2019». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Старт работе выставки дали заместитель Председателя Правительства России Максим Акимов, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников», — уточнили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе правительства Россиии сообщили о том, что 16 октября состоится рабочий визит на Урал премьер-министра Дмитрия Медведева. В планах главы правительства было указано посещение международной выставки «Дорога-2019».

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