Тбилиси, , 13:20 — REGNUM Ярославский хакер Ярослав Сумбаев, обвиняемый в мошенничестве, в скором времени будет выдан российским правоохранителям. Об этом 15 октября сообщило грузинское отделение радио «Свобода» со ссылкой пресс-службу министерства юстиции Грузии.

Приказ об экстрадиции Сумбаева был издан 30 сентября и передан обвиняемому 15 октября. Сумбаев обратился в Страсбургский суд.

28-летний хакер Ярослав Сумбаев обвиняется в создании преступной группы, которая оформляла от имени туроператоров фиктивные железнодорожные билеты. Следователь Евгения Шишкина, расследовавшая дело, была убита 10 октября 2018 года в Подмосковье. Следствием не исключает причастности Сумбаева к убийству.

5 ноября 2018 года грузинская полиция задержала Сумбаева. Он был обвинен в незаконном приобретении огнестрельного оружия и использовании поддельного паспорта. 26 ноября генпрокуратура РФ обратилась к Грузии с просьбой о выдаче обвиняемого. Сумбаев обратился в Верховный суд Грузии с просьбой о предоставлении политического убежища, однако 9 июля суд вынес решение об отказе в политубежище.