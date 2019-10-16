Екатеринбург, , 13:35 — REGNUM Екатеринбургские депутаты хотят узнать, какие сроки будут поставлены для строительства храма Святой Екатерины. Об этом сообщает ИА Znak.

Ранее храм планировали построить к 300-летнему юбилею Екатеринбурга в 2023 году, однако сейчас не понятно, успеют ли строители к этому сроку.

Для того, чтобы выяснить все детали, на ближайшее заседание гордумы будут приглашены мэр Александр Высокинский и строительный вице-мэр Алексей Бирюлин. Их попросят рассказать о дальнейших этапах строительства храма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Александр Высокинский заявил, что к 2023 году в храме Святой Екатерины могут установить купола. Внутреннее убранство, однако, не будет полностью готово к юбилею, считает градоначальник.

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