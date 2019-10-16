Санкт-Петербург, , 13:20 — REGNUM В Петербурге следует ввести административную ответственность и штрафы за ложную информацию об отходах коммерческих компаний. С таким законопроектом выступил депутат-единоросс Александр Тетердинко в Законодательном собрании города, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Тетердинко, примерно 4 тыс. государственных организаций предоставляют данные в региональный кадастр об отходах ежеквартально, но частные, коммерческие организации этого не делают по той причине, что за сокрытие данных нет никакой ответственности. Сведения необходимы, чтобы установить, сколько образуется отходов на территории города и в конкретных районах.

«До сих пор у комитета по благоустройству нет точных данных, сколько отходов в Петербурге образуется и каких классов опасности эти отходы», — сказал Тетердинко.

В законопроекте, который поддержал парламент Петербурга, указаны штрафы в 400 тыс. рублей для юридических лиц.

«Конечно, я думаю, что ко второму чтению эти штрафы надо будет смягчить, не надо такие драконовские штрафы. Хотя необходимо сказать, что точно такие же штрафы установили коллеги из Ленинградской области», — добавил единоросс.

Депутат также предположил, что вступление в силу закона нужно отложить до 1 января или даже 1 марта 2020 года.

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