Лондон, , 13:37 — REGNUM Известный иранский математик курдского происхождения Каушер Биркар высказал недовольство в отношении реакции мирового сообщества на агрессию Турции в Сирии, об этом 15 октября он сообщил на своей странице в Facebook.

«Мир очень странный. Когда в Париже было убито несколько человек, половина мира выразила солидарность. Но когда на протяжении многих лет разрушаются курдские города, наших детей убивают, — мир молчит», — отметил Биркар.

Негодование прославленного математика было реакцией на вторжение Турции в Сирию, целью которого было противодействие курдским повстанцам, сражающимся с терроризмом.

Напомним, Каушер Биркар родился в Иране в 1978 году. В 2000 году попросил убежище в Великобритании, где в настоящий момент преподает в Кембриджском университете.

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