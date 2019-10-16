Барнаул, , 13:13 — REGNUM Кандидат медицинских наук и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») полагает, что у председателя российского правительства Дмитрия Медведева, скорее всего, имеются веские основания подозревать регионы в манипулировании статистикой смертности. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM его заявление, озвученное на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, он пояснил:

«Действительно, порой у чиновников возникает искушение «подправить» статистику, чтобы зафиксировать необходимый благоприятный тренд, соответствующий существующему моменту. О наличии обмана могут свидетельствовать резкие положительные сдвиги по показателям смертности, появляющиеся в следующем отчетном периоде после заявлений первых лиц государства. На самом деле для того, чтобы добиться даже небольшого статистически значимого снижения смертности, требуется многолетняя системная работа.

Что касается Алтайского края, могу засвидетельствовать, что вопросы смертности от разных причин, как и меры по её снижению, регулярно обсуждаются на заседаниях комитета по здравоохранению и науке Алтайского краевого Законодательного Собрания. Так вот, в «играх со статистикой» региональный минздрав до сих пор замечен не был. По ряду нозологий в Алтайском крае действительно отмечается положительная динамика, но это вполне объяснимо, так как данной динамике предшествовали годы работы по внедрению и последующему рутинному использованию новых технологий. Например, достигнутое снижение смертности от инфаркта миокарда получилось благодаря увеличению количества стентирований коронарных артерий».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов регионов прекратить манипуляции со статистикой смертности. По его мнению, сокрытие данных и изменение показателей, касающихся причин смерти граждан в регионах, — это откровенное вранье и за него будут наказывать.

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