16 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Белые американские евангелисты до сих пор во всем поддерживали президента США Дональда Трампа. Но сейчас они раскололись. Некоторым влиятельным евангелистам не понравилось решение Трампа о выводе американских военных из Сирии и «предательство» курдов. Не самая лучшая новость для президента накануне избирательной кампании-2020.

Станислав Стремидловский, , 13:11 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Белые христиане-евангелисты являются одними из самых верных сторонников президента США Дональда Трампа, однако он может потерять их поддержку. К такому выводу сегодня приходят многие эксперты, наблюдающие за реакцией видных американских евангелистов на решение Трампа вывести военных из Сирии и не мешать Турции проводить против курдов боевую операцию «Источник мира».

Парадокс. До сих пор белые евангелисты прощали своему любимому президенту многое. Они составляли на последних выборах главы государства долю в 26% избирателей, и 81% из них голосовали за Трампа. В августе этого года опрос исследовательского центра Pew показал, что президент пользуется поддержкой 77% евангелистов. И он отвечал все эти годы им взаимностью, назначая консервативных юристов в Верховный суд США, ограничивая аборты, переведя американское посольство в Иерусалим. Более того, евангелистов не смутили действия Белого дома по борьбе с нелегальной иммиграцией, строительство пограничной стены с Мексикой и меры по сокращению программ продовольственной помощи внутри Соединенных Штатов — всё то, против чего протестовали католики. Камнем преткновения оказался Ближний Восток. Евангелисты единодушно поддержали Трампа в момент объявления демократами, контролирующими Палату представителей США, начала импичмента. Но раскололись, когда президент заявил о выводе американских военных из северной Сирии вдоль границы с Турцией.

Спустя несколько дней в регион начала вторжение Анкара. Американские христиане восприняли это как угрозу местным Церквям и «предательство курдских союзников». Основатель CBN (Christian Broadcasting Network), одной из крупнейших в мире телерадиовещательных корпораций, Пэт Роберсон выступил с публичной критикой Трампа. Выступая на своем шоу «Клуб 700» в эфире CBN с комментарием действий главы Белого дома, он заявил: «Я считаю, что президент Соединенных Штатов находится в опасности потерять благословение небес, если позволит этому случиться». Робертсон подчеркнул, что «потрясен» решением Трампа, и поставил его в контекст Геноцида армян в 1915 году и убийства журналиста Джамала Хашогги. «Президент, позволивший разрезать Хашогги на куски без каких-либо последствий, теперь разрешает туркам убивать христиан и курдов», — сказал Робертсон. Хотя и не все евангелисты так радикальны в своих суждениях.

Известный проповедник Франклин Грэм, сын Билли Грэма, формулирует претензии более осторожно. Он признает, что Трамп столкнулся с трудным выбором в Сирии, поскольку не хотел оставить американских солдат посередине между воюющими турками и курдами. Однако Грэм отмечает, что христианские общины в Сирии ранее защищали курды и арабы, поэтому вторжение турецкой армии несет угрозу деревням и «существует опасность того, что христианство будет уничтожено в Сирии». К вмешательству Вашингтона для защиты меньшинств в регионе призывает также и Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) под председательством известного евангелиста Тони Перкинса, назначенного на эту должность Трампом. Перкинс заявил в интервью National Public Radio, что у него «нет уверенности в том, что Турция сохранит истинную религиозную свободу или защитит эти религиозные меньшинства». И добавил: «Мы можем столкнуться с еще одним геноцидом в этом регионе».

По факту религиозные лидеры, которые продолжают сохранять верность Трампу, в данной ситуации пытаются возложить всю ответственность на Анкару. Сам президент, выступая в минувшие выходные на ежегодной конференции религиозных консерваторов в Вашингтоне, еще раз подчеркнул правильность своих действий. Он пояснил, что Соединенные Штаты обязаны уделять приоритетное внимание защите собственных границ. Поэтому на Ближнем Востоке «наши солдаты не должны быть … следующие 50 лет, охраняя границу между Турцией и Сирией». Ряд евангелистов также заявляют, что Трамп выполняет свое обещание не затягивать американских солдат в «бесконечные войны». Вопрос в том, как наметившийся сегодня раскол христианских сторонников действующего президента отразится на его предвыборной кампании в следующем году. Известно, что Робертсон ранее начал сплачивать верующих правых, предлагая им финансовую и медийную поддержку. В частности, основатель CBN нанял политтехнолога Ральфа Рида, чтобы взять под контроль Республиканскую партию на низовом уровне. Как заявлял Рид, в 2020 году они планируют иметь 500 оплачиваемых сотрудников и 5000 добровольцев, которые будут «стучаться в двери восемь часов в день».

Предполагалось, что эта машина выступит в пользу Трампа. А что теперь? Есть некая загадка в том, почему евангелисты так болезненно среагировали на вывод американских войск из Сирии и отказ в поддержке курдов. Есть версия, что виноват внешний фактор. Не секрет, что евангелисты являются активными сторонниками Израиля. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, по замечанию британских изданий, глубоко популярная фигура в американском евангелическом сообществе, косвенно присоединился к хору критиков Вашингтона. Нетаньяху сообщил, что «решительно осуждает турецкое вторжение в курдские районы Сирии» и «готов оказать гуманитарную помощь доблестному курдскому народу». По словам одного из американских пасторов, «если ситуация в Сирии каким-либо образом повлияет на независимость Израиля, это действительно поставит людей в трудное положение». Однако до того евангелисты не возражали против переговоров Трампа с Ираном, отказываясь видеть в этом опасность для Израиля.

В любом случае до начала избирательной кампании по выборам президента США осталось немного. Трампу понадобятся голоса всех его сторонников. В какую сторону качнутся евангелисты, продолжат ли поддерживать своего президента, покажет время.