Французская Республика, , 13:10 — REGNUM Суд во Франции сегодня, 16 октября, оштрафовал восьмерых активистов на 500 евро каждого за кражу из общественных зданий официальных портретов президента Пятой республики Эммануэля Макрона. Об этом сообщает телеканал France24. Это уже третий подобный процесс по делу о хищении портретов главы государства.

Напомним, ранее в сентябре Лионский суд оправдал двух активистов за подобные деяния, посчитав такие действия выражением «законного протеста».

Однако сегодня суд в Париже признал восемь обвиняемых в возрасте от 23 до 36 лет виновными в краже по предварительному сговору. Активисты признались, что снимали фотографии Макрона, висевшие в трёх местных правительственных учреждениях, в феврале в знак протеста против «бездействием правительства Макрона» в отношении изменения климата.

Напомним, первый судебный процесс по делу о кражах портретов состоялся в конце мая в городе Бурк-ан-Бресс, где экологическая кампания была оштрафована на 250 евро ($225), а пять других получили условные штрафы.