Исламабад, , 14:27 — REGNUM 16 октября Министерство иностранных дел Пакистана вызвало исполняющего обязанности посла Индии в Исламабаде Гоурава Ахлувалию, чтобы выразить протест по поводу обстрелов на Линии контроля в Кашмире.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал заявил, что индийское войска в секторе Незапир обстреляли пакистанскую территорию из тяжелых минометов. Жертвами индийского обстрела стали трое мирных жителей.

В МИД Пакистана осудили действия Индии и отметили, что нарушения режима прекращения огня систематически фиксируются на Линии контроля с 2017 года. По мнению министерства, индийские войска целенаправленно обстреливают жилые районы в Азад Кашмире (контролируется Пакистаном).