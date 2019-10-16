Москва, , 13:06 — REGNUM В России сложилась практика, когда оппозиция использует тему незаконного обогащения не для того, чтобы призвать к наказанию конкретного должностного лица, а чтобы дискредитировать всю политическую систему в целом. Об этом заявил профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Манипулировать общественным мнением, когда выявлен какой-то коттедж, несложно. Здесь проблема не в том — если есть коттедж, надо разбираться. Но их настраивают на то, что этот губернатор точно такой же, как и все остальные, и вся власть имеет эти коттеджи, а вы их не имеете», — заявил Манойло.«Человек имеет право возмущаться. Но ему должны дать полные исчерпывающие ответы», — подчеркнул он.