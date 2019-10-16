Исламабад, , 14:28 — REGNUM Руководство оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» приняло решение принять участие в «Марше свободы» на Исламабад, организованном исламистами.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, лидеры партии во главе с председателем «Лиги» Шехбазом Шарифом постановили участвовать в «Марше свободы», какую бы форму он ни принял. Окончательная стратегия протеста будет объявлена 18 октября после встречи Шехбаза Шарифа с главным организатором марша, председателем исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлуром Рехманом.

«Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» подчинилась воле своего президента, экс-премьера Пакистана Наваза Шарифа, отбывающего тюремный срок в тюрьме Лахора (провинция Панджаб). Ранее Наваз Шариф написал письмо Фазлуру Рехману, пообещав ему полную поддержку в антиправительственных демонстрациях. Напомним, что оппозиционеры неоднократно заявляли, что цель марша — «свержение незаконного правительства».