Екатеринбург, , 13:07 — REGNUM Комиссия екатеринбургской гордумы по местному самоуправлению единогласно утвердила результаты опроса о строительстве храма Святой Екатерины. Об этом сообщает ИА Znak.

Ни у кого из присутствующих на заседании комиссии не возникло вопросов по проведению опроса и по итогам. Теперь протокол опроса должны рассмотреть на заседании гордумы 20 октября 2019 года.

Дальнейшие процедуры, связанные с храмом, будут проходить в рамках градостроительного кодекса, уточнил глава аппарата мэрии Илья Захаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, опрос о строительстве храма Святой Екатерины прошёл в Екатеринбурге 13 октября. По мнению мэра Александра Высокинского, благодаря опросу удалось выявить истинное мнение граждан, и практика опрашивания горожан в Екатеринбурге будет продолжена.

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