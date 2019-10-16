Москва, , 12:58 — REGNUM Несколько вариантов работы с экологической повесткой, включая создание конструктивной политической партии, рассматривают в администрации президента РФ. Об этом сообщает 16 октября РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Речь идет о работе в условно политической, общественной и государственно-управленческой плоскостях. Поводом для обсуждений стали экологические протесты в ряде регионов РФ. Граждан беспокоят, в частности, проблемы обращения с отходами, качество воды, загрязнение атмосферы, промышленное строительство.

Создание новой «зеленой» партии, способной на контруктивный диалог с властью, рассматривается в политической плоскости. Среди вариантов — обновление существующей экологической партии «Зелёные» или вовлечение в экопроблематику парламентских партий.

Общественный аспект предполагает предоставление экоактивистам публичных площадок, а государственно-управленческий — реализацию нацпроекта «Экология».

"С одной стороны — надо давать людям возможность высказываться, с другой — вести с ними диалог», — отметил один из собеседников издания.

ИА REGNUM напоминает, что еще в январе 2019 года в статье Александра Халдея говорилось о том, что в скором времени в России может появиться полноценная партия «зеленых». Теперь, отметим, этот прогноз стал подтверждаться.

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