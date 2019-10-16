Исламабад, , 14:25 — REGNUM Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) на заседании в Париже потребовала, чтобы Пакистан предпринял «дополнительные меры» для полного искоренения финансирования терроризма и отмывания денег в стране.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, ФАТФ отложила принятие окончательного решения по Пакистану до февраля 2020 года. Таким образом, у Исламабада есть еще четыре месяца, чтобы выполнить предписания организации, прежде чем будет определено, в какой из «списков» ФАТФ она будет занесена. Ранее сообщалось, что Пакистан успешно выполнил 20 из 27 требований, выдвинутых ФАТФ, что не позволяет поместить его в «черный список», грозящий серьезными ограничениями для финансового сектора Исламабада.

Известно, что в ходе рассмотрения «портфолио» Пакистана в ФАТФ страну подержали традиционные партнеры на международной арене: Турция, Малайзия и Китай.