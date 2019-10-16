Москва, 16 октября 2019, 12:54 — REGNUM В Кремле пока нет планов по подготовке встречи лидеров России Владимира Путина, Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Сирии Башара Асада. Об этом 16 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Такой подготовки не ведется», — заявил представитель Кремля.
О возможности такой встречи ранее заявил телеканал Al Mayadeen. В СМИ сообщили, что президенты Турции и Сирии могут при посредничестве России встретиться в Сочи.
Стоит отметить, ранее Песков сообщил, что в октябре планируется визит Эрдогана в Россию.
Как передавало ИА REGNUM, армия Турции 9 октября перешла границу с Сирией для проведения военной операции «Источник мира». По официальной версии Анкары, данные действия направлены на обеспечение собственной безопасности от вооруженных групп, которых Турция считает террористическими.