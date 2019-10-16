Москва, , 12:54 — REGNUM В Кремле пока нет планов по подготовке встречи лидеров России Владимира Путина, Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Сирии Башара Асада. Об этом 16 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Такой подготовки не ведется», — заявил представитель Кремля.

О возможности такой встречи ранее заявил телеканал Al Mayadeen. В СМИ сообщили, что президенты Турции и Сирии могут при посредничестве России встретиться в Сочи.

Стоит отметить, ранее Песков сообщил, что в октябре планируется визит Эрдогана в Россию.

Как передавало ИА REGNUM, армия Турции 9 октября перешла границу с Сирией для проведения военной операции «Источник мира». По официальной версии Анкары, данные действия направлены на обеспечение собственной безопасности от вооруженных групп, которых Турция считает террористическими.