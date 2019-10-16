Масаси, , 12:50 — REGNUM Депутат правящей «Революционной партии» Танзании (ССМ) от города Масаси Рашиди Чуачуа призвал жителей страны не голосовать за представителей оппозиционных партий, назвав их «насекомыми-вредителями». Об этом передает ВВС Swahili.

«Мы как партия ССМ не готовы работать совместно с насекомыми-вредителями, не выбирайте нам [в правительство] вредителей. Я хочу зафиксировать это, я называю их вредителями. Мы хотим работать с людьми, которые готовы развивать страну, а не с богомолами», — заявил Чуачуа, 14 октября выступая перед жителями города Масаси по случаю малого числа зарегистрировавшихся на выборы избирателей.

Напомним, что выборы в городские и местные администрации Танзании состоятся 24 ноября, а 17 октября завершится процесс актуализации списков избирателей.

В ответ на заявление Чуачуа известный оппозиционный юрист Танзании Фатма Каруме на своей странице в Твиттере написала об опасности используемой членом правящей партии лексики.

«Геноцид 1994 года в Руанде начался с пропаганды, в рамках которой представителей этноса тутси называли тараканами, чтобы лишить их человечности. Проще убить таракана или насекомое, чем другого человека», — сообщалось в публикации Каруме.

Политолог Мохамед Исса заявил, что ответственность парламентария перед обществом очень высока, и слова, которые используют политики подобного уровня, могут потенциально лишить их шансов на победу.

«Он не заслуживает руководящей должности, именно речь — отличительный признак руководителя. Это не те слова, которые можно услышать от руководителя. То, что произошло в Руанде должно послужить нам достойным уроком», — заявил Исса, имея в виду речь Чуачуа.