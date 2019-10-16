Москва, , 12:39 — REGNUM Антироссийские пропагандисты предпочитают спекулировать на теме иностранной собственности российских чиновников, поскольку такую информацию особенно сложно проверить рядовым гражданам России. Об этом заявил профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«В данном случае они говорят следующее: ребята, не придумывайте каких-то плохих событий, которые где-то там в России происходят. Не занимайтесь мониторингом, не раздувайте», — заявил Матвейчев.

По словам Матвейчева, с 2014 по 2024 годы на одной Украине планируется потратить до 20 млрд долларов на антироссийскую пропаганду.«Есть простые фейки — возьмите просто напишите, берёте демотиватор, сфотографировали какой-нибудь коттедж в Майами и запускаете, что этот коттедж принадлежит вашему губернатору. И запускают! После этого мы видим миллион лайков, репостов, люди возмущаются», — пояснил он.