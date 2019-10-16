Париж, , 12:33 — REGNUM

Западная Европа сделала целый ряд неразумных политических шагов в отношении ситуации в Сирии, а теперь пытается «присоседиться» к решению вопросов, которые будут решены и без нее, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 16 октября, комментируя высказывания министра иностранных дел Франции.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее Жан-Ив Ле Дриан заявил, что для урегулирования ситуации в Сирии Запад и Франция должны начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Западу и Франции надо было раньше думать о поддержании своих возможностей реально участвовать в политических процессах на Ближнем Востоке, и в частности в Сирии. Европа же, наоборот, встала на позицию презрения по отношению к президенту Сирии Башару Асаду, испортила отношения с президентом Турции Эрдоганом, не смогла занять внятную позицию относительно сохранения ядерной сделки с Ираном и американских беспочвенных нападок на Тегеран, полностью подставилась по проблеме беженцев, открыв себя разрушительным миграционным потокам…

Западная Европа наделала и ещё много чего, мягко говоря, неумного, а теперь пытается присоседиться к решению вопросов, которые и без нее будут решены.

Примечательно, что французский министр теперь ищет возможности сотрудничества с президентом России по Сирии не просто в ситуации, когда в отношении нашей страны с подачи той же Франции действуют экономические и политические санкции, но и когда глава европейской дипломатии Могерини неуклюже вторгается в деликатнейшую тему урегулирования в Донбассе, ставит под вопрос Минский процесс и подыгрывает Киеву, призывающему Запад «дожать» Россию. Воистину, простота хуже воровства!» — отметил Михаил Демурин.