Минск, , 12:43 — REGNUM Белорусскими правоохранительные органы не применяли мер процессуального принуждения по отношению к гражданке России Анне Богачевой. Об этом 16 октября заявил заместитель главного прокурора Белоруссии Алексей Стук.

«Меры процессуального принуждения к гражданке Богачевой не применялись», — приводит слова Стука агентство «Белта».

Также заместитель генпрокурора Белоруссии отметил, что Богачева оставалась на свободе и то, что появилась разноречивая информация об этом, говорит о том, что представители СМИ не знают тонкостей юридических формулировок и значения данных терминов, а пресс-секретари служб не донесли эту информацию доходчиво.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, Богачёву, которая попала под санкции США по делу о якобы имевшем место её «вмешательстве в американские выборы», задержали в Минске вечером 13 октября. Позднее, 15 октября, стало известно, что её освободили.

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