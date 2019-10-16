Киев, , 12:35 — REGNUM Прокуратура Панамы после проверки закрыла дело против структур, подконтрольных экс-президенту Украины Петру Порошенко, заявили во время брифинга адвокаты Порошенко, сообщило 16 октября издание Liga.net.

Юристы также рассказали, что в Панаме ими был подан встречный иск против инициатора дела — юриста Андрея Портнова. Его подозревают в подаче заведомо ложного заявления о совершении уголовного преступления.

«Если эти компании не имеют отношения к Порошенко, почему об этой истории сообщают его адвокаты и почему именно адвокаты Порошенко ведут процессуальную переписку с панамскими прокурорами», — прокомментировал новость Портнов на своём telegram-канале.

Юрист также «поблагодарил» генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку за то, что полтора месяца Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) не проявляет никакого интереса к панамским активам Порошенко.

«Ваш вклад, господин прокурор, в возвращение Украине украденных у неё активов трудно переоценить», — написал Портнов.

Он также обратился к Порошенко, пообещав ему в скором времени «новый виток проблем».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Портнов заявил, что прокурорам ГПУ велено не подписывать никаких ходатайств по делам, касающимся возможной коррупции Порошенко и его окружения.

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