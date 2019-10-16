Пхеньян, , 12:33 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын совершил символическую поездку на белом коне на священную гору корейцев Пэктусан, об этом 16 октября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАГ).

Белый конь и гора имеют символическое значение, связанное с династией северокорейских лидеров. Место не раз посещалось Ким Чен Ыном для раздумий по поводу важных решений, в частности в 2018 году здесь он принял решение начать дипломатические переговоры с Южной Кореей и США.

«Будучи свидетелями его размышлений на горе Пэктусан, сопровождающие Ким Чен Ына чиновники были переполнены радостью в ожидании удивительных решений, которые будут шагом в Корейской революции», — отмечает ЦТАГ.

Эксперты подчеркивают, что публикация снимков имеет символическое значение, предваряющее какое-то важное решение, возможно, отход от политики переговоров с США.

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон хочет, чтобы Китай оказал давление на КНДР