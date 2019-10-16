Бишкек, , 12:26 — REGNUM Министерство юстиции предлагает внести в законодательство Киргизии изменения, которые отменят существующий запрет на выезд за границу граждан, на которых подали в суд из-за имеющихся долгов, передает «24.kg».

Поводом для этого стало решение конституционной палаты республики о том, что подобные ограничения противоречат Конституции и нарушают права человека.

В минюсте считают, что для взыскания долгов достаточно просто наложить арест на имущество и банковские счета должника, а потому необязательно запрещать ему покидать пределы страны. А судебное разбирательство в таких ситуациях может происходить и без участия ответчика.

Между тем, часть парламентариев придерживается иного мнения. Так, по словам депутата Исхака Масалиева, поскольку суд по таким делам не может проводиться без ответчика, то отмена запрета приведет к тому, что должники, среди которых окажутся и коррумпированные чиновники, будут сбегать из страны.