Джакарта, , 12:21 — REGNUM Соединенные Штаты побуждают исламскую неправительственную организацию (НПО) Индонезии «Мухаммадия» высказать озабоченность по поводу нарушений прав человека в Китае, сообщает Sindonews.

Посол США в Индонезии Джозеф Донован-младший встретился с председателем организации Хэдаром Наширом в здании «Мухаммадии» в Джакарте.

«Мухаммадия» дает миру пример уважения религиозной свободы и разнообразия. Это общие ценности, которые поддерживают Индонезия и США. Мы обсудили различные вопросы, в том числе сотрудничество между организацией и посольством США, особенно в области здравоохранения и образования», — заявил посол США в Индонезии.

Джозеф Донован-младший также призвал «Мухаммадию» высказывать опасение по поводу репрессивных действий, предпринимаемых против уйгурского меньшинства в Китае.

Напомним, «Мухаммадия» — это вторая по численности религиозная организация в Индонезии, созданная в 1912 году.