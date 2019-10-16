Москва, , 12:20 — REGNUM На Украине по каналам США планируется до 2024 года выделить практически 20 млрд долларов на антироссийскую пропаганду за 10 лет. Об этом заявил профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Некоторых коллег я просто не могу сдавать, но они, поскольку денег нет в Киеве, живут и устраиваются работать, потому что они профессионалы-журналисты, вот в эти американские структуры. Которые курируются в том числе министерством информационной политики Украины, но руководят там два американца», — заявил Матвейчев.

«Руководят американцы, которые откровенно в лекциях им так прямо и говорят: к 2024 году (начиная с 2014 года, за 10 лет) мы запланировали потратить 20 млрд долларов по всему фронту на дестабилизацию в России», — отметил он.