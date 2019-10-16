Оренбург, , 12:16 — REGNUM В Оренбурге 16 октября произошла смена руководства аэропорта. ГУП «Международный аэропорт Оренбург» возглавил кандидат экономических наук Андрей Крицкий, который ранее являлся гендиректором ОАО «Ростовский завод гражданской авиации №412», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении информационной политики Оренбургской области.

Представление нового главы коллективу запланировано во второй половине дня 16 октября.

Крицкий сменил на руководящем посту Александра Христиановского, который работает в авиационной отрасли с 2009 года.

Новый руководитель оренбургского аэропорта является полуфиналистом конкурса управленцев «Лидеры России» 2019 года. Андрей Крицкий имеет опыт работы в руководящих должнностях в авиакомпаниях «ЮТэйр-Карго», «Аэрофлот-Дон».

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