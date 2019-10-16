Москва, , 12:21 — REGNUM Западные страны не хотят привлекать Россию и Китай для выработки системных походов против возможности использования интернета для экстремистских и террористических целей. Об этом 16 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время своего выступления на XVIII Совещании руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов.

«Все актуальнее задачи выработки единых системных подходов против использования интернета в террористических и экстремистских целях. Пока, к сожалению, на этом пути есть препятствия. В частности, наши западные партнеры предпочитают выстраивать сотрудничество в данной сфере в своем узком кругу, не горя желанием подключать к этой работе такие страны, как Россия и Китай», — приводит ТАСС слова Лаврова, который также добавил, что западные страны не хотят подключать Россию и Китай для формирования правил и стандартов крупнейшим мировым IT-компаниям.

При этом министр иностранных дел России отметил, что некоторые позитивные сдвиги в этом отношении наблюдаются благодаря принятому на саммите G20 в июле текущего года в Осаке общему заявлению по данному вопросу.

«В этом заявлении закреплены ключевые приоритеты международного сотрудничества, включая и главенствующую роль государств в контртеррористической борьбе, и осуждение терроризма во всех его формах и проявлениях без какого-либо исключения», — напомнил Сергей Лавров и подчеркнул, что такое заявление означает отказ от политики двойных стандартов, и Россия будет трактовать данное заявление лидеров G20 именно так.

Напомним, четырнадцатый саммит стран-участниц «большой двадцатки» (G20) состоялся в Осаке 28−29 июня текущего года, и на него также были приглашены представители Испании, Сингапура, Таиланда, Египта, Сенегала, Чили, Вьетнама и Нидерландов.