Тбилиси, 16 октября 2019, 12:12 — REGNUM 16 октября посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявил о том, что строительство порта Анаклия является важнейшим инвестиционным проектом и указал на необходимость его реализации. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.
Напомним, 15 октября истек срок выполнения «Консорциумом развития Анаклия» промежуточных обязательств. 16 октября министерство регионального развития и инфраструктуры распространило заявление, согласно которому правительство не расторгает договор и дает Консорциуму возможность использовать все имеющиеся у него ресурсы и до 2019 конца года изыскать как собственный капитал, так и кредиты от международных организаций для реализации проекта строительство порта.
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