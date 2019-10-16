Киев, , 12:03 — REGNUM Нынешние власти Украины решили попросту обнулить все обязательства по урегулированию конфликта в Донбассе, изобразив из себя жертву обстоятельств.

Такое мнение сегодня, 16 октября, выразил политолог Семен Уралов, комментируя последние требования по Донбассу, внезапно озвученные украинской стороной, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт анализирует, что означает заявление, сделанное накануне в Минске экс-президентом Украины Леонидом Кучмой:

«Днепропетровские» поняли, что кредиты от ЕС, МВФ и США не светят; что с Россией придётся иметь отношения один на один, а в Москве просто так сдавать Донецк и Луганск не согласны; и что внутриполитическую ситуацию не контролируют, поэтому с национал-радикалами проще договариваться, а не зачищать», — комментирует он.

Уралов считает, что «жертву обстоятельств» президенту Зеленскому изобразить не сложно — «все выборы проведены, ещё четыре года можно делать всё что угодно».

ИА REGNUM напоминает, что эксперты также считают — Кучма своим заявлением решил сорвать нынешнему главе страны Владимиру Зеленскому готовящуюся сейчас встречу в «нормандском формате».