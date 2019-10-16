Багдад, , 12:08 — REGNUM Провинциальный совет в иракской столице, городе Багдад избрал нового губернатора, после того, как предыдущий вынужден был уйти в отставку на фоне акций протеста, об этом 16 октября сообщает Kurdistan24.

Новым главой региона стал Мухаммед Джабар аль-Атту, пришедший на смену Фаллаху аль-Джазайри.

Акции протеста вспыхнули в начале октября 2019 года, граждане вышли на улицы, протестую против коррупции и прочих проблем в стране. Во время «подавления выступлений» погибли порядка 100 человек, тысячи человек получили ранения.

Центральное правительство страны ввело комендантский час в ряде регионов страны, а также отключило интернет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ираке разыскивают силовиков, обвиняемых в убийстве демонстрантов