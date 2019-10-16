Страсбург, Франция, , 11:59 — REGNUM 16 октября в Страсбурге состоялась встреча главы министерства юстиции Грузии Теи Цулукиани провела с министром юстиции Армении Рустамом Бадасяном. Темой обсуждения было сотрудничество между Грузией и Арменией в сфере юстиции. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения со ссылкой на пресс-службу министерства.

Стороны также обсудили грузино-армянский правовой форум, который пройдет в Ереване в этом году. Форум является успешным форматом грузино-армянских отношений и проводится с 2015 года.

Тея Цулукиани отметила, что в последние годы отношения между двумя странами в сфере права стали более интенсивными: с 2013 года министр юстиции Грузии провела многочисленные встречи с министрами юстиции Армении; в 2015 году между Грузией и Арменией был подписан Меморандум о взаимопонимании. Именно в рамках этого меморандума проводится традиционный грузино-армянский правовой форум, который является успешным примером сотрудничества в таких важных областях, как судебная реформа, реформа в пробации и пенитенциарной сфере.

По словам министра юстиции Грузии, сотрудничество между Грузией и Арменией является показательным в таких сферах, как правовая помощь по гражданским и уголовным делам.

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