Москва, , 11:55 — REGNUM Одним из ключевых направлений антироссийской деятельности в настоящее время стала активная работа в социальных сетях. Об этом заявил профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Я не просто вижу, я это конкретно знаю, конкретных людей и конкретные суммы», — заявил Матвейчев.

«Это не обязательно наша оппозиция получает, огромные получатели находятся в Киеве — огромная структура, которая работает на Россию, контролирует здесь 80 тыс. аккаунтов, от которой запускается огромное количество фейков. Они в данном случае работают через соцсети», — указал он.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов ранее указывал, что в ходе избирательной кампании в Мосгордуму были применены «мозаичные технологии», когда отдельные события и эпизоды, направленные на подрыв политической стабильности, воспринимаются общественностью не более как стечение обстоятельств, не имеющее ничего общего с внешними силами.