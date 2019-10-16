Москва, , 12:04 — REGNUM В министерстве иностранных дел России опровергли сообщения, размещенные в ряде Telegram-каналов, о якобы имевшем место телефонном разговоре между главами МИД РФ и Белоруссии Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем. Об этом 16 октября сообщает РИА Новости.

«Это уже не фейки, не некачественная журналистика, речь идёт о публикациях, цель которых до конца не ясна», — цитирует агентство заявление дипломатического ведомства.

В МИД РФ отметили также, что недостоверной является и распространяемая информация, будто российское посольство в Белоруссии не занимается поддержкой своих граждан.

Напомним, ранее стало известно, что в Минске 13 октября была задержана гражданка России Анна Богачева. Она прибыла в Белоруссию с мужем и ребенком. Задержание было совершено по запросу США, так как Богачева находится под американскими санкциями. Ее в США обвиняют в причастности к якобы имевшему место «вмешательству России в выборы в США».

МИД РФ подключился к данному вопросу. 15 октября российскую гражданку отпустили, она вернулась домой.