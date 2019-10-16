Сеул, , 11:56 — REGNUM 16 октября в Сеуле прошла встреча представителей Южной Кореи и Японии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, встреча прошла между главой департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Ким Чжон Хана и заместителем генерального директора Бюро по делам Азии и Океании МИД Шигеки Такидзаки.

Известно, что в рамках встречи представители двух стран обменялись мнениями относительно решения Верховного суда Южной Кореи и отказа Сеула от соглашения по обмену разведданными с Токио.

Отметим, что предыдущая встреча сторон прошла 20 сентября в Токио.

Известно, что перед встречей с коллегой Шигеки Такидзаки встретился со спецпредставителем Южной Кореи по вопросам обеспечения мира на Корейском полуострове Ли До Хуном.

Напомним, что в прошлом году Верховный суд Южной Кореи обязал японские компании выплатить компенсации жителям страны, принудительно работавшим в Японии в годы войны.