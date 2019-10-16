Киев, , 11:53 — REGNUM На снижение рейтингов президента Украины Владимира Зеленского влияет сохранение высоких тарифов на газ, земельная реформа, готовность Киева выполнить «формулу Штайнмайера» и отсутствие значимых результатов работы. Об этом 16 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Алексей Дорошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Некоторые причины (снижения рейтинга Зеленского — ред.) лежат на поверхности, это и «формула Штайнмайера», и вопрос земли, которые привели к достаточно массовым протестам и критике в СМИ. С другой стороны, мы с вами понимаем, что уже вошли в отопительный сезон и цены на отопление и горячую воду начали расти… Третья причина — на этой неделе Владимиру Зеленскому на посту президента исполняется 150 дней. Еще месяц и будет полгода. Исходя из этого, мы с вами должны видеть какие-то результаты. Их нет», — добавил Дорошенко.

Он сообщил, что правительство урезало субсидии и продает украинцам дешевый газ по завышенным ценам.

«Летом мы видели, что цена на газ снизилась, это было позитивом. Но в отопительный сезон газ, который был закачен по низким ценам, становится очень дорогим. Сейчас рост тарифов происходит от 10 до 250% в то время, когда субсидии сокращаются», — добавил Дорошенко.

Эксперт также не исключает, что пресс-марафон президента мог положительно отразиться на его рейтингах.

«Мы видели, что была самая длинная в мире среди президентов пресс-конференция. Она действительно могла дать дополнительно несколько процентов прироста рейтинга. Важно понимать, извлечет ли команда президента уроки из того что было или нет? Если нет, мы с вами много раз видели в политической истории Украины, когда рейтинги начинали падать, а люди не могли понять, что с этим делать? Они теряли все и уходили из политики», — подытожил Дорошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал рейтинги украинских политиков и чиновников. Так, положительно к деятельности Зеленского в октябре относятся 66% (73% в сентябре), негативно — 9% (в сентябре 7%).

При этом премьер-министра Алексея Гончарука поддерживают 10% (в сентябре — 17%). Также украинцы ухудшили отношение к экс-президенту Петру Порошенко, который в октябре организовал акции протеста в Киеве. К нему негативно относится 65% (в сентябре — 64%), а позитивно 11% (в сентябре — 12%).

Опрос проводился с 9 по 11 октября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки телефонных номеров. В опросе приняли участие граждане Украины от 18 лет из всех регионов. В ходе опроса проведено 1200 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.