Санкт-Петербург, , 11:55 — REGNUM Заксобрание Петербурга предлагает ужесточающую поправку в федеральный законопроект, направленный против продажи алкоголя в жилых домах, передает корреспондент ИА REGNUM. Документ был принят в целом на пленарном заседании 16 октября и будет направлен в Госдуму.

Инициативу представил единоросс Денис Четырбок. Он напомнил, что в федеральном парламенте рассматривают проект, которым предлагается установить барьера для организации рюмочных в жилых домах по площади менее 20 кв. метров, дать возможность региональным властям устанавливать дополнительные ограничения по продаже алкоголя в общепите, а жильцам — возможность наложить вето на открытие такого заведения. Четырбок заявил, что поддерживает эти новеллы, но для Петербурга они недостаточно жесткие.

«Мы согласны с необходимостью включения жильцов дома в процесс разрешения или отказа в открытии подобного рода места общепита, но принципиально не согласны, что 20 квадратных метров является той отсечкой, которая недостижима для открытия такой рюмочной или распивочной. Даже по самым предварительным оценкам большинство таких заведений в Петербурге занимают площадь в 50−60 квадратных метров», — сказал Четырбок.

Предложенная им поправка в федеральный проект предполагает введение «коридора» от 20 до 100 кв. метров, чтобы регионы сами выбирали нужную им площадь. «Для кого-то и 20 кв. метров достаточно, для нас 20 недостаточно, и если поправок не внести, то то благое начинание, которое представляют депутаты Госдумы, пройдет мимо Петербурга», — заключил Четырбок.

«Рюмочные и «наливайки», как еще их называют, они, конечно, уже давно взяли в заложники жильцов многоквартирных домов и безостановочно терроризируют их варварским совершенно способом», — добавил единоросс.

Он сослался на доклад Центра разработки национальной алкогольной политики, согласно которому в России снизилось примерно на 9% число преступлений, совершаемых в пьяном виде. Однако в Петербурге, утверждает Четырбок, в Петербурге этот показатель, напротив, увеличился на те же 9%.

В абсолютных цифрах за полгода порядка 1800 преступлений и правонарушений было совершено в состоянии алкогольного опьянения в северной столице, то есть по 12 раз в день.

«Большой удельный вес к этим преступлениям добавляют посетители этих рюмочных», — убежден Четырбок.

Заметим, несколько депутатов, например, представитель КПРФ Александр Рассудов предложил все же попытаться узреть корень проблемы, который кроется, на его взгляд, в неэффективности исполнения уже имеющихся законов, о вялой реакции полиции, надзорных ведомств на жалобы жителей, на сообщения о правонарушениях рядом с их домами, о плохой работе лицензирующих организаций.

«С нарушением общественного порядка нужно бороться, но не нужно объяснять тотальные провалы исполнительной власти несовершенством законодательства», — сказал Рассудов.

В итоге за инициативу проголосовали 40 депутатов. Шестеро высказались против.

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