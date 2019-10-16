Чандигарх , , 12:14 — REGNUM Лидер оппозиционного «Индийского национального конгресса» (ИНК) Рахул Ганди заявил, что проблему безработицы в Индии разрешить не получится до тех пор, пока у власти будет оставаться «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. Об этом 16 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

На митинге в городе Яватмал, штат Махараштра, Рахул Ганди подчеркнул, что «Бхаратия джаната парти» проводит экономическую политику в интересах «своих богатейших друзей и крупных предпринимателей, таких как Анил Амбани». По словам оппозиционера, огромный удар по бедному населению Индии нанесли денежная реформа 2016 года, а также введение единого налога на товары и услуги. Политик также отметил, что через полгода уровень безработицы среди индийской молодёжи вырастет в два раза.

Рахул Ганди призвал население Махараштры «взять судьбу в свои руки и исправить положение», отдав свои голоса на грядущих выборах в законодательное собрание штата за «Индийский национальный конгресс». Напомним, что выборы в заксобрания Махараштры и Харьяны пройдут 21 октября 2019 года.