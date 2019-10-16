Чандигарх , , 12:08 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди обвинил старейшую партию страны «Индийский национальный конгресс» (ИНК) в том, что распускаемые ИНК слухи о ситуации в Кашмире позорят Индию за рубежом. Об этом 16 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Нарендра Моди Иван Шилов © ИА REGNUM

В своей речи на митинге в Чаркхи Дадри, штат Харьяна, Нарендра Моди подчеркнул: «Оппозиция нарочно распускает слухи о ситуации в Джамму и Кашмире, чтобы завоевать симпатии населения». По словам премьер-министра южноазиатского государства, заявления оппозиционеров используются противниками Индии для ведения борьбы против Нью-Дели на международной арене. «Однако у ИНК не получилось ввести индийцев в заблуждение: вся нация поддержала отмену привилегий Кашмира», — добавил он.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Пакистан решительно осудил действия индийского руководства, обвинив Нью-Дели в грубом нарушении международного права.