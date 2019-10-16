Москва, , 11:50 — REGNUM Первый профессиональный астронавт из Объединённых Арабских Эмиратов уже через пару лет может совершить полёт на Международную космическую станцию (МКС). Об этом 16 октября сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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По словам руководителя госкорпорации, переговоры на эту тему сразу по нескольким направлениям уже начались. В частности, речь идёт о подготовке не участника полета, а эмиратского космонавта, который должен обладать необходимой специализацией.

«Если мы сейчас выйдем на подписание контракта, думаю, что это, скорее всего, первые месяцы 2020 года», — приводит ТАСС слова Рогозина.

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Также глава Роскосмоса отметил, что полёт космонавта из ОАЭ будет платным. Сумму Рогозин уточнять не стал, сославшись на коммерческую тайну.

Как сообщало ИА REGNUM, первый космонавт в истории Объединённых Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури прибыл на Международную космическую станцию на космическом корабле «Союз-МС 15» 25 сентября. 3 октября вместе с космонавтом Алексеем Овчининым (Роскосмос) и астронавтом Ником Хейгом (NASA) он вернулся на Землю.

Накануне, 15 октября, Хазаа аль-Мансури поблагодарил президента РФ Владимира Путина за полёт и подарил ему памятную медаль. Ранее в ходе своего официального визита в Абу-Даби российский лидер заявил о новом уровне, на который вышло сотрудничество РФ и ОАЭ по освоению космоса.

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