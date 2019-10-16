Киев, , 11:48 — REGNUM Латвийских предпринимателей беспокоит бизнес-среда на Украине. Об этом заявил посол Латвии в Киеве Юрис Пойканс накануне визита главы Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет портал LSM.

Пойканс отметил, что реальностью в стране являются случаи «рейдерского захвата, невозможность добиться справедливости правовым путём, затягивание судебных процессов или принятие неадекватных решений в пользу оппонентов».

По его словам, латвийские бизнесмены, которые инвестировали деньги в экономику Украины, часто сталкиваются с произволом судов. При этом он добавил, что с этим сталкиваются работающие на Украине предприниматели из всех стран Евросоюза.

Пойканс рассказал, что Латвия открыто высказывает свою позицию новым украинским властям. Инвестиции невозможны, пока не будут разрешены предыдущие проблемы.

Напомним, в рейтинге инвестиционной привлекательности Украина занимает одно из последних мест в Восточной Европе. Сами украинцы объясняют эти проблемы тяжёлым наследием советского прошлого.