Джакарта, , 11:46 — REGNUM Заместитель председателя Народного Консультативного Конгресса (НКК) Индонезии Арсул Сани заявил, что на церемонии инаугурации президента Джоко Видодо в воскресенье, 20 октября, будут присутствовать гости из более чем 20 стран, сообщает Kompas.

«Будут главы государств и правительств, а также специальные посланники», — заявил Арсул Сани.

По его словам, это означает, что многие страны отдали дань уважения демократическому процессу в Индонезии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на инаугурации президента и вице-президента Индонезии 20 октября будут присутствовать представители США и Австралии.

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