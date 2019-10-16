Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Решения в отношении Украины принимали три чиновника США — бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондленд и министр энергетики Рик Перри, заявил высокопоставленный чиновник Бюро по делам Европы и Евразии Джордж Кент, сообщила 15 октября газета The New York Times.

Заявление прозвучало во время дачи показаний Конгрессу США по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

По словам конгрессмена, ознакомившегося с показаниями Кента, тот заявил, что три вышеупомянутых чиновника «объявили себя людьми, которые теперь ответственны за политику в отношении Украины».

Это произошло 23 мая 2019 года после встречи с начальником аппарата Белого дома Майклом Малвейни. Волкер, Сондленд и Перри фактически отстранили от процесса принятия решений других чиновников Госдепа, в чьи служебные обязанности входят отношения США и Украины, сообщил Кент Конгрессу.

Ранее ряд СМИ сообщил, что министерство обороны Соединенных Штатов отказалось предоставить Конгрессу США документы по делу об импичменте Трампа.

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