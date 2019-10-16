Сочи, Краснодарский край, , 11:45 — REGNUM Атаки террористов «автономными роями дронов» могут стать «реальным вызовом» для силовиков уже в ближайшее время, заявил 16 октября в Сочи директор ФСБ России Александр Борников.

«Повышение летных характеристик беспилотников, их способность доставлять различные средства поражения, вплоть до химических и отравляющих веществ, и действовать автономным роем станет для нас реальным вызовом уже в ближайшее время», — сказал директор ФСБ.

Также, по словам Бортникова, растет и угроза использования новых технологий беспроводной связи в целях совершения террористических актов, возможности совершения преступлений террористической направленности могут расширяться и из-за растущей доступности технологий искусственного интеллекта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Бортников сообщил о предотвращении 39 терактов на территории России в 2019 году.