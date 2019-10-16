Москва, , 11:34 — REGNUM Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») ожидает от Украины извинений за ноту протеста послу Турции.

«После «виртуозного» объяснения МИД Украины официальной встречи с Президентом Турции хотелось бы услышать их извинения за «случайную» ноту протеста послу Турции. Ведь, по мнению Украины, всё произошло совершенно «случайно», — отметила Поклонская.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в украинских СМИ распространена позиция о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не проводил отдельную встречу с депутатами Госдумы из Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком, а случайно пожал им руки. Такую версию высказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

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