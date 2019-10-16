Стокгольм, , 11:38 — REGNUM Подводная лодка ВМС Швеции перехватила закодированный сигнал сломанного метеорологического буя за иностранную субмарину, в результате чего ВМС Швеции устроили масштабную операцию поиска иностранной подлодки. О случае, который произошёл в октябре 2014 года, сообщило 16 октября издание Svenska Dagbladet со ссылкой на источник.

По данным издания, в ходе операции шведских ВМС западные СМИ высказывали предположения о том, что в этом случае речь идёт о мини-субмарине ВМФ России, несмотря на то, что Минобороны РФ сообщало, что таких аппаратов на в составе флота России уже не имеется.

Также отмечается, что операция по поиску российской подлодки продолжалась в течение недели и обошлась Швеции в сумму около 20 млн крон (примерно € 1,8 млн), а после её окончания глава шведского военного ведомства Петер Хульквит подтвердил нахождение в шведских водах иностранной субмарины.

При этом источник издания раскрыл подробности, проводившейся операции ВМС Швеции и рассказал, что шведская подлодка перехватила сигнал сломанного метеорологического буя в Балтийском море, который передал этот сигнал на другой бой, расположенный на юге Стокгольмского архипелага. В метеорологической службе позднее подтвердили данную информацию.

Кроме этого, сообщается, что в правительстве и минобороны Швеции узнали об этой ошибке шведских ВМС только в мае 2015 года.