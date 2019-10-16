Москва, , 11:32 — REGNUM Около 16 тыс. некоммерческих организаций по всему миру получают прямую поддержку от США. Об этом заявил председатель комиссии ОПРФ по СМИ Александр Малькевич в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Идёт системная работа с НКО как в России, так и по всему миру. По нашим сведениям, 16 тыс. организаций НКО по всему миру получают финансирование Соединённых Штатов для того, чтобы было всё стабильно и демократично», — заявил Малькевич.

Как ранее заявлял заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, внешние оппоненты России постоянно проводят мониторинг общественного мнения в стране. При этом, по его словам, в ходе избирательной кампании в Мосгордуму были применены «мозаичные технологии», когда отдельные события и эпизоды воспринимаются общественностью не более как стечение обстоятельств, не имеющее ничего общего с внешними силами.