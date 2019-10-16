Оренбург, , 11:37 — REGNUM В Оренбурге сегодня, 16 октября, на пленарном заседании Законодательного собрания Оренбургской области бурную дискуссию вызвал вопрос о внесении изменений в закон о бюджете региона. В частности, баталии возникли вокруг темы долга за газ, который должен быть погашен за счет казны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Оппозиционные фракции указывали на спешку, с которой внесли поправки, а также предъявляли претензии по поводу работы над проектом бюджета, когда содержание значительно перекраивают, а на вносимые разработчиком поправки депутаты свои поправки внести уже не могут.

Между тем и.о. министра финансов региона Татьяна Мошкова заявила, что все поправки внесены согласно законодательству, никаких процессуальных нарушений не допущено.

«Поправки соответствуют вызовам времени. Своевременно предоставили. Открыто и честно вам рассказали», — подчеркнула глава ведомства, обращаясь к депутатскому корпусу, и добавила, что возмущение ряда депутатов относится к другим процессам, но не к законопроекту.

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И.о. вице-губернатора — заместителя председателя правительства области Наталья Левинсон пояснила, что в августе 2018 года правительство получило предписание ФАС, что не в полном объеме учтены расходы предприятия, которые нашли отражение в обоснованных тарифах. Однако это предписание сразу в работу не было принято. Последовал долгий путь оспаривания долга. Всю сумму следовало включить в тарифы, а это привело бы к значительному скачку тарифов. Тогда разработали вариант субсидии. В результате достигнуто мировое соглашение о погашении долга в течение пяти лет за счет субсидии. С 1 июля 2020 года тариф уже будет учитывать все расходы.

Депутат Заксобрания Жанна Ермакова («Единая Россия») сообщила, что правительству в ходе судебного спора удалось сократить объем долга с 1,3 млрд до 660 млн рублей (без учета НДС).

Лидер фракции «Справедливая Россия» Владимир Фролов отметил, что не согласен с позицией правительства по погашению долга: «Вы сами подумайте, последствия каковы? Вот монополист через УФАС добился… Правительство занизило тарифы по передаче газа, не по газу, а передаче! Не проиндексировало передачу газа и квитанций, которые пишут, что стоимость их возросла до 154 рублей. И теперь за три года нам впаяли эти 778 млн рублей. Кто виноват?»

Он выразил опасения, что долг будет погашен дважды, в том числе за счет жителей региона. «Я поддерживаю позицию фракции ЛДПР, это преступная халатность. Есть должностные лица, есть департамент (по цене и регулированию тарифов), есть губернатор, который подписывал это все дело!»

Между тем Наталья Левинсон заявила, что с населения дважды никто никакие деньги собирать не будет.

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