Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM Петербургское Заксобрание по предложению спикера Вячеслава Макарова («Единая Россия») внесло в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) стройплощадку компании «Бронка групп».

Эта компания возводит клубный дом на Большой Разночинной улице в Петроградском районе, который считается политической вотчиной Макарова. Ранее Макаров обвинил чиновников Смольного в том, что было выдано разрешение на строительство без уведомления жителей и местных властей.

«Продолжаются попытки уплотнительной застройки в центральной части города», — заявил Макаров с трибуны Мариинского дворца, решив рассмотреть свой законопроект первым вопросом, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сложно подобрать слово — беспредел, еще что-то, разные хлесткие слова можно говорить. Я говорил, оставьте уже в покое исторический центр. Наверняка же слушают чиновники Смольного, которые давали эти разрешения. Когда чиновник, который за Стройнадзор отвечает, потом работает в этой фирме («Бронка групп») и отстаивает ее интересы, о чем тут можно говорить, о какой защите?» — возмутился Макаров.

Речь идет о бывшем главе службы Госстройнадзора в Петербурге Евгении Киме, который возглавил блок девелоперских проектов «Бронка групп». «Тайком, ночью, наверное, пописывали», — предположил Макаров о разрешении на строительство.

Спикер посетовал, что на Петроградской стороне не строят ни школ, ни детских садов, зато нет ни одного нового жилого дома, который бы не разрушал соседние, исторические.

Заметим, ранее «Бронка групп» отвечала Макарову через СМИ, подчеркивая, что имеет всю разрешительную документацию для строительных работ и прошла все законные процедуры. Однако Макарова этот фактор не беспокоит. «Я понимаю, что начнутся суды, еще что-либо. Но привлечь внимание к этой проблеме этим законопроектом я обязан. Такое мое слово», — заключил единоросс.

«Эсер» Алексей Ковалев обратил внимание Макарова на то, что о уплотнительной застройки страдают все районы Петербурга, а не только любимый Макаровым Петроградский, поэтому депутат поинтересовался, не следует ли, по мнению спикера, ввести «время Ч» и закрепить в регламенте или законе о ЗНОП норму, по которой ЗакС сможет вмешиваться в ситуацию в экстренном режиме.

«Надо поставить это на такие законные, на мой взгляд, основания. И в этом случае так называемые инвесторы или недобросовестные чиновники будут знать, что, если будут такие дела творить, депутаты их остановят», — предложил Ковалев. Макаров по существу на это предложение не отреагировал.

Депутат Михаил Амосов напомнил Макарову о другом объекте — строительстве спорткомплекса Nova Arena в Муринском парке, против чего давно протестуют петербуржцы. «Попросил бы внести поправку о Муринском парке, который, поверьте мне, не менее дорог жителям, чем Вячеславу Серафимовичу (Макарову) дорог сквер на Большой Разночинной улице», — сказал Амосов.

Законопроект Макарова приняли в первом чтении 45 голосами. Заметим, Макаров лично побывал на стройплощадке клубного девятиэтажного дома бизнес-класса Family Loft, который возводится на Петроградке, и назвал строителей «шпаной» и «мафией». Разрешение на строительство было выдано в июне 2018 года.

«Когда мы видим, как начинается уплотниловка в историческом центре, так и хочется дать определение этим чиновникам, которые курируют строительную отрасль, что это не просто чиновники, а просто шпана. Я перевел в зону зеленых насаждений очень многие участки, что потенциально было бы застроено», — грозил до этого Макаров.

Больше всего его возмутило, что разрешение на строительство было выдано, «никого не уведомляя».

«Мы уже узнаем постфактум. Когда тайно, никого не уведомляя, ни с кем не советуясь, строится забор, как правило, в выходные дни или в ночное время, и начинают молотить. Котлован, сваи — соседние дома разрушаются. Это же касается и Лодейнопольской улицы. Ну как можно, когда все правительство заверяло, что никакой стройки там не будет, ошибку допустили. Сейчас оказывается, что те же чиновники одной рукой продлили им до 2021 года разрешение на строительство. Кроме слова «цинизм» здесь ничего не подходит», — говорил спикер.

Читайте ранее в этом сюжете: Уже не «мерзость»: спикер ЗС Петербурга примирился с чиновником Смольного